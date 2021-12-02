Nar представил обновленный магазин в Гахе (ФОТО)

ИКТ 2 декабря 2021 17:40 (UTC+04:00)
Nar представил обновленный магазин в Гахе (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Nar продолжает предоставлять своим клиентам совершенно новый опыт продаж и обслуживания, обновляя свои центры как в регионах, так и в столице. Оператор мобильной связи адаптировал свой магазин, расположенный на проспекте Г. Алиева, 346 в Гахе, под новую концепцию.

Стоит отметить, что магазин Nar предоставляет посетителям различные услуги, включая продажу и восстановление номеров, а также выдачу дубликатов номеров. В обновленном магазине Nar также продаются мобильные телефоны, различные устройства и аксессуары. Одним словом, обновленный центр Nar предоставляет клиентам информацию и услуги в современном стиле.

Отметим, что для предоставления абонентам превосходного и качественного уровня обслуживания, Nar продолжает внедрять новую концепцию в своих магазинах по всей стране. Количество магазинов, представленных мобильным оператором в новой концепции в столице и регионах дошло до 24. Подробнее об адресах ближайших к вам центров продаж и обслуживания можно узнать на сайте nar.az/map.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны. В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков

Nar представил обновленный магазин в Гахе (ФОТО) - Gallery Image
Nar представил обновленный магазин в Гахе (ФОТО) - Gallery Image
Nar представил обновленный магазин в Гахе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Nar представил обновленный магазин в Гахе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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