До 90% пользователей в ряде крупных городов Азербайджана столкнулись с киберугрозами с начала года

БАКУ /Trend/ - За последний год 87 процентов пользователей в городах Баку, Сумгайыт и Гянджа столкнулись с киберугрозами.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник официальный представитель "Лаборатории Касперского" в Азербайджане Мушвиг Мамедов на онлайн-конференции на тему «Кибермошенничество в Азербайджане в период пандемии коронавируса».

По его словам, этот показатель свидетельствует о том, что в указанных городах с киберугрозами столкнулись каждые девять из 10 пользователей.

"Большая часть угроз (80 процентов) пришлась на мессенджеры (WhatsApp, SMS, Viber), 32 процента - на социальные сети, 28 процентов - телефонные звонки в период с 11:00 до 18:00. Кроме того, 27 процентов мошенников представлялись представителями банковских структур, 27 процентов - компаний, 17 процентов - торговых объектов и 15 процентов - продавцами онлайн-площадок", - сказал Мамедов.

Эксперт также сообщил, что в 34 процентах случаев мошенники предлагали якобы передать выигрыш в лотерее, в 25 процентах - прибыль от инвестиций, в 14 процентах случаев - принять участие в простой и прибыльной сделке.

"В основном кибермошенники нацелены на получение информации о карточных данных (36 процентов случаев), перевод средств с карты на карту (21 процент), личные и платежные данные граждан (21 процент), а в 16 процентах случаев злоумышленники просят перейти по "мошеннической" ссылке", - сказал представитель "Лаборатории Касперского" в Азербайджане.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev