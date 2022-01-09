В Азербайджане в 2021 г. количество уникальных киберинцидентов сократилось более чем на 20%

БАКУ /Trend/ - В 2021 году в Азербайджане количество уникальных киберинцидентов сократилось на 20,3 процента по сравнению с 2020 годом и составило 3,977 тысячи.

Об этом говорится в отчете Команды реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Государственном агентстве специальной связи и информационной безопасности Особой службы государственной охраны Азербайджана, сообщает Trend.

Согласно информации, в указанный период было рассмотрено и удовлетворено около 95,6 процента от общего числа запросов. В 2021 году на основе аудита по информационной безопасности командой реагирования на компьютерные инциденты было подготовлено и направлено в соответствующие структуры 205 отчетов, что меньше на 16 процентов показателя 2020 года (244).

Согласно данным CERT, в азербайджанском сегменте интернета для госструктур в прошлом году были зарегистрированы 61 доменное и 144 субдоменных имен. В 2020 году эти показатели составили 50 и 155 соответственно.

Напомним, что по итогам 2019 года в азербайджанском сегменте интернета было зарегистрировано 45 доменов и 107 субдоменов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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