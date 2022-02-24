ВЭФ сыграет важную роль в привлечении инвестиций в Азербайджан - министр

БАКУ /Trend/ - Создание Центра IV промышленной революции в рамках сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) сыграет важную роль в диверсификации азербайджанской экономики и привлечении инвестиций.

Об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на встрече с президентом ВЭФ Борге Бренде, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

По информации ведомства, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о существующем сотрудничестве между сторонами и возможных направлениях нового взаимодействия.

"Азербайджан придает особое значение отношениям с ВЭФ. Развитие нынешнего сотрудничества сыграет важную роль в диверсификации экономики страны и привлечении новых инвестиций. Мы придаем особое значение цифровой трансформации, и в этом направлении ведутся соответствующие работы", - сказал Набиев.

Отметим, что на встрече также обсуждались вопросы инноваций и кибербезопасности.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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