«Летний лагерь» AДА в очередной раз в Azercell! (ФОТО)

На презентации мобильного оператора школьники смогли познакомиться как с цифровыми технологиями нового поколения, так и с культурой обслуживания абонентов

Программа «Летний лагерь», традиционно организуемая Университетом AДA на летних каникулах для учащихся среднеобразовательных школ, в очередной раз побывала в ООО «Azercell Telecom» в рамках «Недели информационных технологий». Участники Летней Школы, организованной Департаментом Повышения Квалификации Института Развития и Дипломатии Университета АДА впервые получили возможность посетить data-центр компании, расположенный в головном офисе Azercell, ознакомиться с информацией об основах сетевых технологий, построении, эксплуатации и управлении мобильной сетью, а также в режиме реального времени увидеть показатели распространения сети LTE на карте страны. В ходе следующей презентации со стороны департамента Big Data и Аналитики Azercell юные гости получили подробную информацию о сборе, хранении и обработке данных в сфере ИКТ, мировых тенденциях в области Больших Данных и новых цифровых продуктах, которые Azercell в ближайшее время представит на рынке.

В продолжение знакомства с компанией, которую можно считать самой образцовой в сфере обслуживания абонентов в стране, школьники отправились в самый первый в Баку Центр Обслуживания и Продаж Azercell, расположенный на Площади Фонтанов. Участники летнего лагеря получили возможность вживую наблюдать за процессом общения за общением сотрудников Azercell с абонентами. Также с помощью специалистов компании по продажам и обслуживанию, они ознакомились непосредственно с культурой обслуживания клиентов в Azercell, основами принципов повышения удовлетворенности клиентов и процессом решения различных абонентских обращений.

Следует отметить, что Azercell уже продолжительное время сотрудничает с Университетом AДA в различных областях. Компания выступала партнером конкурсов стартапов, организованных Университетом AДA, принимала участие в ярмарках вакансий, а также поддерживала личностное и профессиональное развитие учащихся университета, выделяя стипендии группам особо одаренных студентов.