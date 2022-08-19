Названы организации, интегрированные в платформу цифровой подписи SIMA

БАКУ /Trend/ - На платформе цифровой подписи SIMA, созданной ООО AzInTelecom при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, завершены процедуры интеграции с PASHA Bank, Yelo Bank, Turan Bank, ASAN Login, Bakı Sığorta, небанковской кредитной организации (НБКО) Azkredit и ОАО "Азеришыг".

Об этом сказали в пятницу Trend в пресс-службе ООО AzInTelecom.

По ее данным, в рамках сотрудничества SIMA и PASHA Bank его клиенты могут подать заявку на оформление кредита (наличными) через мобильное приложение банка.

"Клиенты Yelo Bank и Turan Bank могут с помощью цифровой подписи SIMA зарегистрироваться и авторизоваться в приложении банков. В дальнейшем при открытии депозитного счета в Turan Bank его клиенты могут подписывать документы через банковское приложение", - сказали в пресс-службе.

Также было отмечено, что оформить все виды страховых продуктов, в том числе ипотечные, в страховой компании Bakı Sığorta можно в электронной форме.