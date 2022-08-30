Xiaomi представит смартфоны серии Poco M5 5 сентября

Суббренд Xiaomi, Poco, 5 сентября представит два бюджетных смартфона — Poco M5 и M5s. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает портал GSMArena.

Известно, что одна из новинок получит новый восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G99, который выполнен по 6-нм техпроцессу и оснащен двумя ядрами Cortex-A76 с таковой частотой до 2,2 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц. В качестве видеочипа предлагается Mali-G57 MC2.

Согласно утечкам, Poco M5 получит 6,58-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, и предложит три модификации — 4/64, 4/128 и 6/128 ГБ оперативной и постоянной памяти соответственно. Смартфон также оснастят физическим сканером отпечатков пальцев, размещенным сбоку.

Ожидается, что Poco M5 будет работать под управлением Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13. По слухам, цена M5 в Индии составит 15 тыс рупий.

Характеристики Poco M5s остаются неизвестны. Будут ли новинки представлены на рынке России, не сообщается.