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Азербайджан и ЕС обсудили подготовку ИТ-специалистов (ФОТО)

ИКТ Материалы 23 января 2023 20:09 (UTC +04:00)
Азербайджан и ЕС обсудили подготовку ИТ-специалистов (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и посол ЕС в Баку Петер Михалко обсудили подготовку специалистов области ИКТ.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в Twitter министр Рашад Набиев.

В публикации говорится, что стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества в сфере транспорта и цифрового развития.

"Мы обсудили и вопросы развития Среднего коридора, концепции «умный город» и «умное село», подготовку специалистов в области информационных технологий", - пишет министр.

Отметим, что во встрече принял участие также посол Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Фергус Олд.

Азербайджан и ЕС обсудили подготовку ИТ-специалистов (ФОТО)
Азербайджан и ЕС обсудили подготовку ИТ-специалистов (ФОТО)
Азербайджан и ЕС обсудили подготовку ИТ-специалистов (ФОТО)
Азербайджан и ЕС обсудили подготовку ИТ-специалистов (ФОТО)
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