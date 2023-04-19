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Между ПРООН и Азербайджаном обсуждены вопросы сотрудничества по реализации ИКТ-проектов

ИКТ Материалы 19 апреля 2023 17:48 (UTC +04:00)
Между ПРООН и Азербайджаном обсуждены вопросы сотрудничества по реализации ИКТ-проектов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев обсудил с исполняющим обязанности постоянного представителя Программы развития ООН в Азербайджане Нуно Кейросом сотрудничество по реализации ИКТ-проектов.

Как сказали в среду Trend в пресс-службе министерства, стороны обменялись мнениями по вопросам, вытекающим из «Рамочного документа о сотрудничестве в области устойчивого развития между ООН и Азербайджаном на 2021-2025 годы».

Отметим, что Азербайджан плодотворно сотрудничает с различными специализированными структурами ООН. «Рамочный документ о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2021-2025 годы» между ООН и Азербайджаном определяет стратегические направления двусторонних отношений.

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