Подарок 1 Гб от "Nar" каждому на Рамадан!

“Nar” поздравляет наш народ с наступлением месяца Рамадан и дарит своим абонентам 1 ГБ интернет-трафика по случаю этого праздника. В рамках акции “Поделись радостью Рамадана с другом” абоненты “Nar” могут отправить своим близким бесплатный подарок 1 ГБ интернет-трафика.

Для отправки подарка достаточно отправить номер друга по SMS на номер 760 или набрать *760#номер#YES. Подаренный интернет-трафик действителен в течение 5 дней. Обратите внимание, что каждый абонент может отправить один подарок 1 ГБ в рамках акции, но количество приобретенных подарков не ограничено.

Посетите наш сайт, чтобы узнать больше о текущих кампаниях “Nar”, которые всегда создаются с учетом потребностей наших клиентов.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.