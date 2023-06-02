Цукерберг представил шлем виртуальной реальности Meta Quest 3

БАКУ /Trend/ - Глава корпорации Meta Марк Цукерберг представил новую гарнитуру виртуальной реальности Meta Quest 3, передает Trend со ссылкой на блог компании Meta.

Отмечается, что это новое поколение шлема виртуальной и смешанной реальности будет выпущено позже в этом году. Meta Quest 3 будет доступен с внутренней памятью объемом 128 Гб и ценой от $499,99. Шлем оснащен процессором Snapdragon нового поколения, а в комплекте с ним поставляются контроллеры.

Компания отмечает, что гарнитура также получила дисплей с более высоким разрешением по сравнению с предыдущей моделью Quest 2. Кроме того, новый шлем стал на 40% легче, чем его предшественник.

Подробности о гарнитуре будут представлены на мероприятии Meta Connect 27 сентября.