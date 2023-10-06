Азербайджан и ЕБРР обсудили возможности сотрудничества по цифровизации в сфере ж/д транспорта

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили возможности сотрудничества по цифровизации в сфере "правительственного облака", метрополитена и железнодорожного транспорта.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"В ходе встречи с Маттео Патроне, исполнительным директором по Восточной Европе и Кавказу ЕБРР мы обсудили ход реализации проекта расширения сети широкополосного интернета, реализуемого ООО Aztelecom с использованием кредита от ЕБРР", - говорится в публикации.

Напомним, что в декабре 2022 года ЕБРР и Aztelecom достигли соглашения о финансировании развития цифровой инфраструктуры в регионах Азербайджана.

"Это было сделано совместно с нашими партнерами из Евросоюза, которые поддержали выделение кредита в размере до 50 миллионов долларов с гарантией через Европейский фонд устойчивого развития. Мы в ЕБРР считаем, что инвестиции в цифровизацию означают инвестиции в будущее. Надежный доступ к широкополосным услугам принесет ощутимую пользу более чем 280 тысячам домохозяйств в регионах Азербайджана. Преодолевая цифровой разрыв между столицей и сельскими местностями, проект также принесет пользу местным предприятиям, сделав их и их существующую или потенциальную рабочую силу более конкурентоспособными, способствуя более широкому развитию экономики Азербайджана более инклюзивным образом. Я также рад, что ЕС намерен предоставить грант в размере одного миллиона евро министерству цифрового развития и транспорта для улучшения конкуренции и регулирования в телекоммуникационном секторе Азербайджана, а также для укрепления корпоративного управления заемщиков. Это партнерство между ЕБРР, ЕС, Aztelecom и правительством Азербайджана, поддерживающее преобразование государственной компании, действительно является историей успеха, на основе которой хотелось бы продолжить сотрудничество", - отметил Маттео Патроне.