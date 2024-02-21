Visa активно работает над следующим этапом развития системы международных платежей в Азербайджане - вице-президент (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ – Visa активно работает над следующим этапом развития системы международных платежей в Азербайджане.

Об этом сообщила в эксклюзивном интервью Trend вице-президент и региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош.

"Проект B2B Connect стал значимым для страны, поскольку это был первый запуск в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Опыт Kapital Bank, который запустил продукт первым, оказался очень интересным для остальных участников банковской системы Азербайджана. В результате, на данный момент только в Азербайджане у нас уже семь банков, которые запустили данную платформу, и есть еще банки, которые над этим работают. В дополнение к уже существующим платежным решениям, мы активно работаем над следующим этапом развития системы международных платежей", – рассказала она.

По словам Кристины Дорош, Visa уже реализовала первую часть – внедрила платформу B2B Connect, которая обслуживает платежи для юридических лиц, в основном для средних и крупных компаний.

"Как правило, компании совершают эти платежи на сравнительно крупные суммы. Вместе с тем мы понимаем, что есть огромная потребность в международных платежах не только у юридических лиц, но и у физических. Физические лица также могут перечислять деньги друзьям, коллегам, знакомым, детям и семье за границу, а также заниматься бизнесом", – подчеркнула она.

Кристина Дорош также отметила, что для того, чтобы сделать решение для трансграничных переводов комплексным и полным, Visa работает над внедрением решения Visa Direct to Account (VDA).

"Это возможность перевода средств на счета за границу, даже необязательно на карту, а просто на счета. Практически для любой цели перечисления денег за границу Visa предоставляет удобное, безопасное и быстрое решение. Для юридических лиц есть B2B Connect, для тех, кто перечисляет с карты на карту, существует платформа Visa Direct, позволяющая совершать переводы на номер карты. Третье направление – это перевод с карты на счета. В разработке также четвертое направление – с карты на кошельки. Все эти сервисы вместе создают полноценную, удовлетворяющую все потребности, платформу международных переводов", – сказала она.

По словам Кристины Дорош, отношения Visa с местными банками Азербайджана крепнут и развиваются.

"Конечно же, банки являются нашими основными партнерами при разработке и внедрении инновационных решений. Мы сотрудничаем со всеми банками Азербайджана и очень рады тому, что год от года это сотрудничество только укрепляется и расширяется. Если раньше, возможно, мы фокусировались на более узких областях – картах, карточных продуктах, технологиях – то сейчас Visa сотрудничает с банками гораздо шире, в разных сферах. Это и маркетинг, и консалтинговые услуги, и то, что мы называем "managed services" – работа, которую мы выполняем практически от имени банка. Мы вместе разрабатываем проект, и затем команда Visa реализует определенную часть работы для конкретного партнера. Сотрудничество будет только расширяться, и мы искренне рады этому", – отметила она.

Кристина Дорош также упомянула, что в 2013–2014 годах Visa впервые внедрила бесконтактные платежи в стране.

"В те годы это касалось эквайринга, а затем расширилось и в сторону эмиссии. Сейчас терминалы могут принимать бесконтактные платежи, а картами, в свою очередь, тоже можно платить бесконтактно. Позже, в 2019 году, мы совместно с Международным банком Азербайджана впервые внедрили технологию токенизации – Visa Token Service. Это привело к появлению того, что мы называем банковским или эмитентским кошельком. Так, в Азербайджане впервые появилась возможность привязать карту к мобильному приложению на смартфоне и оплачивать им покупки. Позже к этому сервису присоединился Kapital Bank, а далее и другие банки. Токенизация создала фундамент для появления в стране Apple Pay и Google Pay, которые работают на ее основе. Эти технологии сегодня широко используются в Азербайджане и становятся все более популярны, потому что оплачивать ими покупки стало еще быстрее, удобнее и безопаснее. Сейчас привязать карту Visa к Apple Pay можно в 14 банках, а Google Pay - в 15 банках", - отметила она.

По словам Кристины Дорош, другим интересным направлением сотрудничества являются так называемые "некарточные" платежи.

"Я искренне горжусь тем, что азербайджанский Kapital Bank стал первым банком в огромном регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, включающем 88 стран, который внедрил B2B Connect. Это некарточное решение, которое позволяет компаниям, которые обслуживаются в банке и занимаются активной экспортно-импортной деятельностью, осуществлять международные трансграничные платежи удобно, безопасно и контролируемо. Те, кто работает в этом направлении, знают, насколько сложно иногда отследить в каком корреспондентском банке находится ваш платеж. B2B Connect позволяет отправителю всегда знать, где находятся его деньги. Сейчас в Азербайджане это решение внедрено в семи банках", – сказала она.

Продолжая тему сотрудничества с банками, вице-президент отметила несколько социально значимых проектов.

"К примеру, транспортные решения, такие как возможность оплаты проезда в транспорте бесконтактно обычной банковской картой, без необходимости приобретения дополнительных транспортных карт и их пополнения. В партнерстве с Центральным банком Азербайджана, Международным банком Азербайджана (ABB) и "Азербайджанскими железными дорогами" мы внедрили систему бесконтактной оплаты проезда на ветке Баку-Сумгайыт. На 14 станциях установлены валидаторы (терминалы для приема оплаты картой). Теперь при поездке по кольцу Баку-Cумгайыт и обратно можно оплатить проезд бесконтактной картой. Мы видим, как люди, возможно, ранее не использовавшие карты для оплаты и предпочитавшие наличные, после первой попытки рассчитаться за проезд в транспорте картой понимают, как это легко, и открывают для себя мир цифровых платежей", – прокомментировала она.

Кристина Дорош также подчеркнула, что многие из пассажиров затем начинают использовать цифровые платежные средства в других сферах жизни, например, в супермаркетах, на заправках, в аптеках и так далее.

"Таким образом, транспорт становится значимым направлением развития цифровых платежей, и мы искренне гордимся проделанной работой. Впервые в нашем регионе, а именно в Баку, на железных дорогах мы внедрили новую технологию транспортных платежей. Мы называем ее MTT – Mobility & Transit Transaction. Сейчас мы внедрили эту систему на железной дороге, но наша цель – продолжить интеграцию различных видов транспорта. В целом технология позволяет объединить платежи (в метро, автобусе и ж/д) за весь день в одну транзакцию, учитывая тарифы каждого вида транспорта и их тарифные сетки. Это действительно эффективно работает. Разные тарифы зависят от зон, а также от вашего статуса (пенсионер, студент или школьник). Система умеет учитывать все эти факторы. И это также было впервые внедрено в Баку и в нашем регионе", – отметила она.

По словам Кристины Дорош, с точки зрения развития транспортных систем, технология, внедренная Visa на железнодорожных маршрутах, является только началом.

"Мы открыты к обсуждению возможностей внедрения бесконтактной оплаты в метро Баку, в наземном транспорте и так далее. Наша технология Mobility & Transit Transaction (MTT) позволяет объединить все оплаты в общественном транспорте. Это огромная перспектива – например, сюда же можно интегрировать оплату парковочных мест. Эти вопросы являются частью процесса, цель которого - развитие "умного" города. Мы заинтересованы в том, чтобы развитие столицы в качестве "умного" города продолжалось, и поэтому готовы к сотрудничеству со всеми операторами транспортных систем в Азербайджане", – рассказала она.

Кристина Дорош также отметила, что регион Центральная Азия и Азербайджан является одним из лидирующих с точки зрения развития инноваций.

По ее словам, команда Visa прилагает усилия для того, чтобы развитие цифровых платежей, стимулирующих инновации и технологии, постоянно прогрессировало в Центральной Азии и Азербайджане.

"Страны в нашем регионе неоднородны по уровню развития цифровизации. Это обусловлено разными причинами. При этом наш регион справедливо считается одним из лидирующих с точки зрения развития инноваций. Нет практически ни одной платежной технологии, которая не была бы представлена в Центральной Азии и Азербайджане. Например, в Казахстане мы запустили сервис Request to Pay на рельсах Visa Direct. Это был первый запуск такого сервиса в мире. Сервис позволяет запросить перевод денег у другого клиента банка или разделить счет.



Например, я могу отправить вам запрос в мобильное приложение и вы получите сообщение: "Кристина просит перечислить 10 долларов. Да или нет?" Если вы нажимаете кнопку "Да, перечислить", формируется транзакция перечисления на основе Visa Direct, и с вашего счета на мой отправляются деньги", – рассказала Кристина Дорош.

По ее словам, это очень интересное применение технологии, особенно когда речь идет о переводах между физическими лицами, например, при распределении общего счета в компании друзей. Как отметила спикер, также компания предлагает решения для частных предпринимателей.

"Если рассмотреть эту технологию более широко, то ее применение также может раскрываться в формуле Customer to Business (C2B) – это возможность безгранично развивать микро- и нанобизнес. Это касается людей, продающих контент, блогеров, а также тех, кто предлагает товары в социальных сетях или занимается другими малыми видами предпринимательства. Если у предпринимателя есть карта Visa Business, он может принимать цифровые платежи, расширяя горизонты существующих каналов приема посредством POS-терминала. Карта Visa Business становится точкой приема оплаты без необходимости иметь дополнительные устройства. Это открывает значительные возможности для движения вперед, чтобы сотни тысяч людей, которые сегодня строят свои маленькие бизнесы, могли делать это цифровым способом", – подчеркнула вице-президент Visa.

По ее словам, в настоящее время Национальный банк Казахстана активно работает над внедрением цифровой валюты - цифрового тенге.

"В партнерстве с Национальным банком Казахстана, Национальной платежной корпорацией и тремя ведущими банками страны мы выпустили первые в мире карты Visa, привязанные к "Цифровому тенге". Есть наличные платежи, есть безналичные, а теперь есть третья форма денег, которая называется CBDC – Central Bank Digital Currency. Первая в мире карта, привязанная к CBDC, была внедрена нами в Казахстане", – рассказала она.

По словам Дорош, Visa активно сотрудничает с различными стейкхолдерами на рынке, включая торгово-сервисные предприятия, финтехи и регуляторов.

"Партнерство со всеми участниками рынка, основанное на инновациях и технологиях, позволяет нам делать проще жизнь людей, которые ежедневно пользуются платежными услугами, предоставляя им все больше возможностей в финансовой сфере. Это содействует улучшению благосостояния, так как умение оперировать финансовыми инструментами позволяет более эффективно управлять малым бизнесом и увеличить доход семьи, а также способствует развитию экономики в целом", – отметила она.

Кристина Дорош также упомянула, что говоря об общем развитии транспортных систем, мы с гордостью подчеркиваем, что Visa занимает ведущее место в мире по разработке платежных решений для транспорта.

"Жители множества городов по всему миру уже оценили удобство, скорость и безопасность безналичной оплаты в транспорте на основе технологий Visa. Эти знания, опыт и технологии мы, безусловно, применяем в Центральной Азии и в других регионах, где мы присутствуем. Например, в Ташкенте мы предоставили возможность бесконтактной оплаты во всех видах общественного транспорта. Каждая станция метро Ташкента оснащена валидаторами для приема карт. Также мы запустили бесконтактную оплату в общественном транспорте в Бишкеке. У жителей Азербайджана есть возможность оплатить проезд бесконтактной картой при поездке по кольцу Баку-Cумгайыт и обратно. В Алматы бесконтактная оплата доступна в метро, а еще в семи городах Казахстана – в автобусах. Мы также предоставили возможность бесконтактной оплаты в метро и наземном общественном транспорте в Тбилиси, и еще в шести городах Грузии такая возможность есть у пассажиров автобусов. Таким образом, практически все столицы стран, где мы присутствуем, включая Киев, Кишинев, Минск, а также более 50-ти небольших городов, уже оснащены возможностью бесконтактной оплаты, и мы готовы продолжить внедрять эти технологии в Баку", – добавила она.

По ее словам, сегодня наблюдается интересный феномен в области платежных инноваций.

"Платежные инновации зародились в Соединенных Штатах Америки, где, например, 65 лет назад основана Visa. Можно сказать, что компания стала первым в мире финтехом, соединившим финансовую информацию и технологии. Сегодня мы видим, что все больше инноваций в области платежей появляется именно в нашем регионе. Во многом здесь играют роль готовность банков внедрять инновационные технологии, а также население, которое готово их использовать", – заключила она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!