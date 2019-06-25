КТК-Казахстан продлевает тендер на закупку запчастей и контрольно-измерительных приборов

25 июня 2019 17:08 (UTC+04:00)

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