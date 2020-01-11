БГУ закупит транспортные средства

11 января 2020 13:26 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Туркменистан приобретет буровое оборудование
Тендеры 11:48
НПЗ в Туркменистане объявил тендер
Тендеры 11:00
Казахстанская нефтяная компания привлечет услуги капремонта насосов
Тендеры 10:22
"КТК-Казахстан" и "КТК-Россия" вновь продлили тендер по закупке оборудования
Тендеры 09:43
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на закупку газоанализаторов
Тендеры 10 января 17:11
Казахстанская компания по управлению электрическими сетями закупит автозапчасти
Тендеры 10 января 14:27
Лента новостей
Турция сократила экспорт автомобилей в Китай
Турция 13:44
Плодоовощные кластеры Узбекистана увеличат экспорт во много раз в 2020 году
Бизнес 13:43
Обнародованы данные экспорта автомобилей из Турции в Азербайджан
Турция 13:41
В ОАЭ объявили трехдневный траур в связи с кончиной султана Омана
Арабские страны 13:37
Фарид Шафиев встретился в Пекине со студентами, изучающими азербайджанский язык
Политика 13:37
Народный артист Азербайджана выступит с концертом в Лондоне
Звёздный мир 13:28
Сотрудники МЧС Азербайджана примут участие в учениях в Турции
Общество 13:23
Обзор экспорта золота из Грузии
Бизнес 13:20
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла
Общество 13:20