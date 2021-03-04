Балканский регион Туркменистана объявляет тендер на строительство центра отдыха
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Казахстан и Азербайджан рассматривают вопрос совместного восстановления гражданской инфраструктуры на освобожденных территориях
Фонд YAŞAT взял под опеку 4 261 члена семей шехидов и раненых участников Отечественной войны Азербайджана
Путь цыганского табора из Баку: "Меня убивали самыми изощренными способами. Когда медведица слизнула с моей щеки кружочек колбасы и выдохнула на меня…" (ВИДЕО, ФОТО)
Студенты и выпускники Бакинской высшей школы нефти показали высокие результаты на приемных экзаменах в магистратуры
Раненым участникам Отечественной войны Азербайджана нет необходимости ехать за рубеж - Госагентство реабилитации
Вакцинация от коронавируса очень важна для нас как активных членов общества - преподаватель бакинской школы
Музейный Центр “Ичеришехер” совместно с Ассоциацией по Производству и Экспорту Гранат провели социальный проект (ФОТО)
Идут переговоры об открытии Худаферинского таможенного поста между Азербайджаном и Ираном - Сафар Мехтиев
В течение дня могут быть вакцинированы от коронавируса до 1000 учителей - минобразования Азербайджана
ЕС заинтересован в повышении фининклюзивности в регионах Азербайджана - глава делегации в Азербайджане
Прошло первое заседание Комиссии по разработке Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2021-2025 гг.