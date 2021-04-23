ASCO привлечет услуги по страхованию двух танкеров
Лента новостей
Условия диктует Азербайджан: У Армении нет иного выхода, кроме как открыть Зангезурский коридор (ВИДЕОПРОЕКТ)
В Азербайджане при приеме на работу не будет требоваться предоставление свидетельства о соцстраховании
Немецкий бизнес готов участвовать в проектах по расширению газового производства в области Казахстана
В Азербайджане выросла доля внебюджетных организаций в поступлениях по обязательному соцстрахованию - министр
Поражение во II Карабахской войне - сложный психологический момент для армянского общества - российский политтехнолог
В Азербайджане завершается онлайн-опрос среди вынужденных переселенцев на тему возвращения в Карабах
Пашинян никогда не скрывал симпатии и заинтересованности в продолжении сотрудничества с Фондом Сороса – политолог
Обладатели премий Оскара и Каннского фестиваля представят в Азербайджане второй сезон INTERACT Online (ВИДЕО)