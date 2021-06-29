Консорциум «Хазар» объявил тендер в Туркменистане
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Литва может предложить Азербайджану быстрый маршрут для доставки товаров в страны Скандинавии - вице-министр (Интервью)
Глава МИД России и Верховный комиссар ООН обсудили вопрос возвращения беженцев на освобождённые земли Азербайджана
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