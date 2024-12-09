Стала известна сумма средств, которая будет потрачена на исторический храм в городе Шеки

БАКУ /Trend/ - Обществу с ограниченной ответственностью MAX PRINT, которой Госагентством по туризму было поручено выполнение работ по установке оборудования для открытия на территории Национального историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш" в городе Шеки будет выплачено свыше 50 238 манатов.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

В связи с этим Государственное агентство по туризму Азербайджана уже начало подготовительные работы.

Отметим, что храм является памятником архитектуры, который был построен в начале XIX века и взят под охрану государства. Архитектура храма схожа с архитектурным стилем древних храмов Кавказской Албании.

Здание функционировало как православная церковь в девятнадцатом веке, а в советское время использовалось как склад и для других целей. В первозданном варианте здание имело круглую форму, позже к нему с трех сторон были пристроены вспомогательные постройки. В этом здании в течение последних 30 лет функционировал Шекинский музей народного прикладного искусства.

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