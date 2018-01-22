В Азербайджане растет интерес к открытию хостелов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане у бизнесменов вырос интерес к открытию хостелов. Это произошло после внесения поправок в законодательство страны, сказал в понедельник Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По его словам, количество хостелов растет.

Багиров добавил, что в Азербайджане действуют хостелы, отвечающие мировым стандартам.

«Из-за того, что они не прошли регистрацию в министерстве культуры и туризма, затруднительно назвать число хостелов. Больше всего хостелов открывается в Баку, в особенности в центре города», - сказал Багиров.

Отметим, что согласно изменению, внесенному в Жилищный кодекс, жилая площадь в многоквартирных домах и жилых домах, относящихся к частному жилищному фонду, может быть использована собственником как средство размещения. Для этого от собственника не требуется никаких процедурных правил (перевод жилой площади в нежилую).

Эта поправка упрощает гражданам использование своего дома как гостиницы или хостела.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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