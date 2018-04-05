Турция огласила прогнозы по турпотоку из России в 2018 году

БАКУ /Trend/ - Турция рассчитывает на прибытие в 2018 году 6 миллионов российских туристов, сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Калына, в настоящее время отношения Турции и России находятся на высшем уровне.

Пресс-секретарь также отметил, что в 2018 году в России будут проведены дни культуры Турции, что способствует укреплению отношений между странами.

Отметим, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция рассчитывает на приезд в 2018 году более 30 миллионов зарубежных туристов.

Отметим, что по итогам двух месяцев 2018 года (январь-февраль) Турцию посетило 134 201 российских туристов.

Отметим, что, согласно данным министерства культуры и туризма Турции, в феврале 2018 года страну посетили 1 527 070 иностранных туристов.

По итогам двух месяцев (январь-февраль) Турцию посетили 2 988 640 иностранных туристов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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