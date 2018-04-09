Турция достигнет нового рекорда в туризме – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция в 2018 году достигнет нового рекорда в туризме, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, туристический сектор - один из самых быстро развивающих секторов в стране.

«Также нужно уделять особое внимание развитию туризма в приграничных с Ираном провинциях. Приграничные с Ираном турецкие провинции часто посещают иранские туристы, и это говорит о том, что нужно развивать туристическую инфраструктуру в этих регионах», - сказал Эрдоган.

Отметим, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция рассчитывает на приезд в 2018 году более 30 миллионов зарубежных туристов.

Отметим, что, согласно данным министерства культуры и туризма Турции, в феврале 2018 года страну посетили 1 527 070 иностранных туристов.

По итогам двух месяцев (январь-февраль) Турцию посетили 2 988 640 иностранных туристов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.