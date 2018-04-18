Будет увеличено количество авиарейсов из Ташкента в Стамбул

18 апреля 2018 10:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» (Узбекские авиалинии) с 9 мая 2018 года увеличит частоту международных рейсов по направлению Ташкент-Стамбул-Ташкент. Об этом в среду сообщает пресс-служба «Узбекских авиалиний».

Согласно информации, полеты будут выполняться по средам и воскресеньям на комфортабельных авиалайнерах, в целом до 9 раз в неделю.

Ранее сообщалось, что согласно договоренности авиационных властей Узбекистана и России частота рейсов между странами увеличится более чем в два раза.

Так, самолеты из Ташкента в Москву летом 2018 года будут летать в 21 раз больше, добавится 10 перелетов из Самарканда в столицу России.

«Узбекские авиалинии» с 29 апреля текущего года также запустят дополнительные рейсы из Самарканда и Ферганы в Казань.

Новый прямой рейс Самарканд-Казань будет выполняться по воскресеньям, а частота рейса Фергана-Казань будет доведена до двух рейсов — по вторникам и пятницам.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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