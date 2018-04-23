Иностранцы с электронной визой смогут посещать Казахстан только через два аэропорта

23 апреля 2018 19:49 (UTC+04:00)

На первом этапе иностранцы с электронной визой смогут пересекать госграницу только через аэропорты Алматы и Астаны. Об этом в ответе на официальный запрос МИА «Казинформ» сообщает Министерство иностранных дел Казахстана.

«На начальном этапе предполагается, что иностранцы с электронной визой смогут пересекать государственную границу через международные аэропорты в Астане и Алматы», - отмечается в ответе Комитета международной информации.

В МИД сообщили, что в настоящее время в целях практической реализации пилотного проекта разрабатывается и согласовывается пошаговый алгоритм системы выдачи электронных виз, их категории, перечень стран. Комплекс соответствующих мер осуществляется в рамках Дорожной карты «Электронная виза», утвержденной 16 февраля 2018 года.

Ранее сообщалось, что оформлять электронные визы в Казахстане планируют с этого года.

«В этом году мы уже планируем ввести пилотные проекты электронных виз для ряда стран, список этих стран уже определен. Потребуется усовершенствование системы «Беркут» (администратором системы является КНБ). Уже определена сумма, республиканская бюджетная комиссия утвердила эту сумму для того, чтобы КНБ мог усовершенствовать свою систему. Поэтому с этого года мы начнем оформлять электронные визы», - сообщил первый замминистра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберды на Правительственном часе в Мажилисе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги
Бизнес 16:45
В столице Казахстана создаётся IT-хаб
ИКТ 14:12
Пенсионный фонд Казахстана усилил работу с самозанятыми
Бизнес 12:31
Активы пенсионного фонда Казахстана выросли в I квартале 2018 года
Бизнес 10:47
Шойгу прибыл в Пекин для участия в совещании ШОС
Россия 09:22
Казахстан будет субсидировать фермерам кредиты на сельхозтехнику
Казахстан 22 апреля 09:47
Нацбанк Казахстана объявляет тендер на закупку счетно-денежных машин
Тендеры 21 апреля 15:08
"Казахстанские железные дороги" расширяют сотрудничество с «РЖД Логистика»
Бизнес 21 апреля 14:18
«Эйр Астана» объявляет тендер
Тендеры 21 апреля 14:08
Узбекистан примет участие в учениях ПВО стран СНГ в 2018 году
Узбекистан 21 апреля 13:23
Казахстанская нацпалата предпринимателей стала оператором программы поддержки экспорта
Бизнес 21 апреля 10:59
Казахстан принял участие в заседании глав ВС стран СНГ
Казахстан 21 апреля 10:26
В Азербайджане необходимо повышать качественную конкуренцию на туристическом рынке
Туризм 20 апреля 17:58
На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги
Бизнес 20 апреля 17:41
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер на ремонт дорог
Тендеры 20 апреля 17:36
Узбекистан закупил в Казахстане верблюдов на более $1 млн
Бизнес 20 апреля 17:30
Генштабы СНГ намерены сотрудничать в противодействии беспилотной авиации
Политика 20 апреля 16:23
Finnair возобновит авиарейсы Астана-Хельсинки
Бизнес 20 апреля 16:14