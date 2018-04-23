Иностранцы с электронной визой смогут посещать Казахстан только через два аэропорта

На первом этапе иностранцы с электронной визой смогут пересекать госграницу только через аэропорты Алматы и Астаны. Об этом в ответе на официальный запрос МИА «Казинформ» сообщает Министерство иностранных дел Казахстана.

«На начальном этапе предполагается, что иностранцы с электронной визой смогут пересекать государственную границу через международные аэропорты в Астане и Алматы», - отмечается в ответе Комитета международной информации.

В МИД сообщили, что в настоящее время в целях практической реализации пилотного проекта разрабатывается и согласовывается пошаговый алгоритм системы выдачи электронных виз, их категории, перечень стран. Комплекс соответствующих мер осуществляется в рамках Дорожной карты «Электронная виза», утвержденной 16 февраля 2018 года.

Ранее сообщалось, что оформлять электронные визы в Казахстане планируют с этого года.

«В этом году мы уже планируем ввести пилотные проекты электронных виз для ряда стран, список этих стран уже определен. Потребуется усовершенствование системы «Беркут» (администратором системы является КНБ). Уже определена сумма, республиканская бюджетная комиссия утвердила эту сумму для того, чтобы КНБ мог усовершенствовать свою систему. Поэтому с этого года мы начнем оформлять электронные визы», - сообщил первый замминистра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберды на Правительственном часе в Мажилисе.

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