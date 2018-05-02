Количество израильских туристов в Азербайджане увеличится в три раза – посол (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Количество израильских туристов, посетивших Азербайджан, в 2018 году увеличится в три раза и составит более 50 тысяч человек.

Об этом в среду на пресс-конференции по случаю семидесятилетия основания Государства Израиль сказал посол этой страны в Азербайджане Дан Став.

"Туризм - одна из сфер, в которой Азербайджан и Израиль успешно развивают сотрудничество. Количество туристов из Израиля в Азербайджан растет, и все посетившие Азербайджан туристы возвращаются домой с прекрасными впечатлениями", - сказал Став.

Посол отметил, что помимо туризма Азербайджан и Израиль наращивают сотрудничество в сфере сельского хозяйства, добавив, что количество израильских компаний в Азербайджане увеличивается с каждым годом.

"Израиль стал четвертым государством, признавшим независимость Азербайджана в 90-е годы, но наше сотрудничество и дружественные отношения имеют корни в далекой истории. Празднование юбилея нашей независимости здесь, в Баку, для меня имеет особое значение, так как Азербайджан также празднует столетний юбилей основания Азербайджанской Демократической Республики", - сказал Став.

Он выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Израилем будет развиваться еще активнее, охватывая в будущем большее количество сфер.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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