Каждый пятый турист в Азербайджане из стран Персидского Залива

17 июля 2018 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2018 года Азербайджан посетили 1,325 миллиона иностранцев и лиц без гражданства из 189 стран мира, что на 10,2 процента превышает показатели аналогичного периода 2017 года, говорится в сообщении Государственной пограничной службы, распространенном во вторник.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, 30,5 процента прибывших составили граждане России, 21,1 процента - Грузии, 11,1 процента – Ирана, 10,8 процента – Турции, 3,6 процента – ОАЭ, 2,1 процента – Ирака, два процентов – Украины, 18,7 процента - граждане других стран, 0,1 процента – лица без гражданства.

68,5 процента приезжих составили мужчины, 31,5 процента – женщины.

14,1 процента иностранцев и лиц без гражданства приезжали в Азербайджан в январе, 12,5 процента – в феврале, 20,9 процента – в марте, 16,5 процента – в апреле, 15,7 процента – в мае, 20,3 процента - в июне текущего года.

За шесть месяцев текущего года наибольший рост среди приезжих наблюдался из стран Персидского залива (за исключением Ирана). Так, в сравнении с первой половиной минувшего года число граждан Кувейта, приехавших в Азербайджан, выросло в 5,1 раза, Саудовской Аравии – в 3,5 раза, Бахрейна – в 2,6 раза, Катара – в 2,1 раза, Омана – в 1,6 раза, Ирака – в 44,3 раза и граждан ОАЭ – в 8,8 раза.

Число прибывающих из Ирана уменьшилось на 18,8 процента.

Общее число приехавших из стран Залива выросло на 4,9 процента, составив 276, 6 тысяч человек, и практически каждый пятый турист прибыл из стран Персидского Залива.

Число лиц, приехавших из стран-членов ЕС за январь-июнь 2018 года, выросло на 6,3 процента, составив 53,5 тысячи человек, количество лиц, приехавших из стран СНГ, выросло на 7,5 процента, составив 478, 3 тысяч человек.

59,9 процента приехавших в Азербайджан иностранцев и лиц без гражданства воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 39,2 процента – воздушным, 0,9 процента - морским транспортом.

В первой половине 2018 года число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, выросло на 6,3 процента, составив 2019,8 тысячи человек.

Из общего числа выехавших за рубеж азербайджанских граждан 30,7 процента посетили Грузию, 28,7 процента – Иран, 21,2 процента – Россию, 12,7 процента – Турцию, 1,7 процента – Украину, 1,2 процента – ОАЭ, 3,8 процента посетили другие страны. Среди отправившихся в зарубежные поездки 68,8 процента составили мужчины, 31,2 процента – женщины.

За отчетный период число выехавших в Иран граждан Азербайджана увеличилось на 22,8 процента, напротив, число отправившихся в Турцию сократилось на 6,8 процента, в Грузию – на 0,7 процента, в Россию – на 2,6 процента.

80,2 процента граждан Азербайджана, выехавших в зарубежные страны, воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 18,9 процента – воздушным, 0,9 процента – морским транспортом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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