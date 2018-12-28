Иранские туристы стали реже посещать Турцию

28 декабря 2018 19:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2018 года Турцию посетили 1,894 миллиона туристов из Ирана, что на 18,17 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили Trend в пятницу в министерстве культуры и туризма Турции.

«Доля граждан Ирана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 5,05 процента», - сказали в министерстве.

Было отмечено, что в ноябре 2018 года Турцию посетили 105,2 тысячи туристов из Ирана, что на 46,39 процента меньше по сравнению с ноябрем 2017 года.

«Доля граждан Ирана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию в ноябре 2018 года, составила 5,35 процента. Для сравнения: в ноябре 2017 года этот показатель был на уровне 11,88 процента», - сказали в министерстве.

Отметим, что в ноябре этого года Турцию посетили 1,9 миллиона туристов, что на 19,97 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

В января-ноябре 2018 года Турцию посетили 37,5 миллиона туристов, что на 22,25 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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