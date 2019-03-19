Туристы из каких стран чаще всего посещают Азербайджан?

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года в Азербайджан приехало 364,2 тысячи иностранцев и лиц без гражданства из 152 стран мира, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выше на 3,3 процента, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомстат.

В частности, 29,8 процентов приезжих были гражданами Грузии, 27,6 процентов – России, 12 процентов – Турции, 5,8 процентов – Ирана, 3,6 процентов – ОАЭ, 1,8 процентов – Украины, 1,7 процент - Индии, 1,5 процентов – Пакистана, 1,4 процент – Ирака, 14,7 процент – других стран, 0,1 процент – лица без гражданства.

Среди них 72 процента составили мужчины, 28 процентов - женщины.

Больший рост в числе приехавших в январе-феврале в Азербайджан был зарегистрирован среди граждан Египта (в 2,8 раза), Индии и Пакистана (в 1,8 раза), Туркменистана (в 1,6 раза), Венгрии (47,7 процентов), Китая (32,7 процента), Японии (32,3 процента), Омана (24,4 процента), Южной Кореи (23,8 процентов), Грузии (23,7 процента) и Польши (21,3 процента).

В январе-феврале 2019 года число приехавших из стран-членов ЕС выросло на 1,6 процентов, составив 11,5 тысячи человек, а число приехавших из СНГ сократилось на 0,9 процентов, достигнув 121,9 тысячи человек.

63,9 процента иностранцев и лиц без гражданства, приехавших в Азербайджан, воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 35,2 процента – воздушным, 0,9 процента – водным транспортом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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