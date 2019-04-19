Завтра в Габале состоится форум в поддержку туризма

19 апреля 2019 13:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках форума посвященного развитию туризма в Азербайджане, который состоится в Габале 20 апреля, будет организована выставка ручных изделий, на которой будут продемонстрированы ручные работы лиц с ограниченными возможностями, сообщила Trend и глава Ассоциации по развитию женского предпринимательства в Азербайджане Сакина Бабаева.

По словам главы Ассоциации, организаторами мероприятия является ООО Tourizm Lab.

«Форум состоится в Габалинском Конгресс-центре, где предстоит обсуждение вопросов связанных с развитием туристической индустрии, а также с расширением возможностей женского предпринимательства в регионах. В то же время мероприятие направлено в поддержку и оказание помощи лицам, с ограниченными возможностями с тем, чтобы они могли выставить свои работы напоказ и реализовать их на этой площадке»,- сказала Бабаева.

Глава Ассоциации отметила, что на форуме выступят представители азербайджанской интеллигенции, специалисты в сфере туризма, цифровых технологий, предпринимательства и прочее.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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