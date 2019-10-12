Азербайджан в тройке самых популярных направлений для стран Ближнего Востока

12 октября 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ Азербайджан входит в тройку самых популярных направлений в Европе для туристов из стран региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка), сообщает Trend со ссылкой на компанию Wego, крупнейшего онлайн-туристического рынка региона MENA.

Wego сотрудничает с Азербайджанским бюро по туризму, чтобы привлечь больше путешественников из стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Как отмечает Wego, Азербайджан – безопасное и подходящее для семейного отдыха место, которое приняло 1,4 миллиона туристов в первой половине 2019 года, будучи идеальным местом для наслаждения прекрасным европейским отдыхом по очень доступной цене.

Компания заявила, что многие авиакомпании, в том числе Emirates, Etihad Airways, Flydubai и Air Arabia, расширили свои услуги в направлении столицы Баку, а также до Габалы - красивого города на севере Азербайджана. В последнее время наблюдается рост наплыва арабских туристов с тех пор, как Flynas, бюджетная авиакомпания Саудовской Аравии, объявила о новых маршрутах в Баку.

Флориан Зенгстшмид, генеральный директор Азербайджанского бюро по туризму сказал: "Мы рады начать это совместное с Wego сотрудничество, с целью повысить осведомленность о том, что Азербайджан может предложить разным типам путешественников из стран ССАГПЗ. Расположенная на границе Европы и Азии, наша страна представляет собой истинное сочетание лучших черт Востока и Запада, с большим количеством уникальных возможностей для незабываемых впечатлений и приключений", - сказал он.

Он подчеркнул, что культурные объекты из перечня наследия ЮНЕСКО, захватывающие горные и морских пейзажи — лишь немногие характерные показатели многообразия туристического потенциала Азербайджана.

В 2018 году страна приняла более 200 000 туристов из стран ССАГПЗ, показав 30-процентный рост по сравнению с предыдущим годом.

Генеральный директор Wego Мамун Хмедан подчеркнул, что в 2019 году они наблюдали увеличение на 60 процентов числа поисков в Азербайджан туристами из стран ССАГПЗ, по сравнению с тем же периодом в 2018 году. Он добавил, что краткосрочные рейсы из региона MENA и инициатива получения визы по прибытии для жителей стран ССАГПЗ способствовали притоку туристов.

Отметим, что Wego предоставляет лучшие сайты по поиску путешествий и лучшие мобильные приложения для путешественников, проживающих в регионах Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Wego использует эффективную и простую в использовании технологию, которая автоматизирует процесс поиска и сравнения результатов на сотнях сайтов авиакомпаний, отелей и онлайн-агентств.

(Автор: Мирсаид Ибрагимзаде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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