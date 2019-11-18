Узбекистан назван лучшим турнаправлением культурно-исторического наследия

18 ноября 2019 14:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан стал обладателем ежегодной туристической премии India’s Best Awards-2019 в номинации "Лучшее туристическое направление культурно-исторического наследия" по версии крупнейшего международного журнала Travel+Leisure, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Комитет по развитию туризма Узбекистана.

Узбекская делегация приняла участие в церемонии вручения наград в Дели.

Мероприятие организуется учредителем премии - индийским представительством ведущего международного туристического журнала Travel+Leisure. Премии были вручены зарубежным государствам и штатам Индии по 50 номинациям, в числе которых "Лучшее семейное путешествие", "Лучшее направление для медового месяца", "Лучшее направление для свадьбы", "Лучший отель-курорт" и другие.

Победители были определены онлайн-голосованием читателей журнала и его подписчиков в социальных сетях.

Журнал Travel+Leisure выпускается ежемесячно в США, Австралии, Китае, странах Европы, Юго-Восточной Азии и других странах мира.

В 2020 году будут реализованы специальные информационные проекты, посвященные турпотенциалу Узбекистана.

Travel+Leisure издается 12 раз в год, и согласно его корпоративному медиа-киту, у него 4,8 миллиона читателей. Он принадлежит и публикуется Meredith Corporation. Его основными конкурентами являются Condé Nast Traveller и National Geographic Traveller.

Журнал специализируется на путешествиях и часто публикует статьи, написанные писателями, поэтами, художниками, дизайнерами и журналистами.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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