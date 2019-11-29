В Азербайджане вдоль туристических коридоров создадут дополнительные удобства

БАКУ/Trend/ - Вдоль туристических коридоров в определенных районах предусмотрены санитарные узлы.

Об этом сообщил Trend руководитель Аппарата Государственного агентства по туризму Азербайджана Канан Гасымов на Азербайджанском туристическом саммите.

По его словам, одним из важнейших вопросов страны является отсутствие санитарных узлов вдоль туристических коридоров: "Это очень беспокоит туристов, выезжающих в регионы". Отрадно, что в связи с этим уже проводятся работа, которые в скором времени подойдут к завершению".

(Автор: Ильхама Исабалаева Текст: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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