Узбекистан представлен на туристической выставке The New York Times Travel Show

БАКУ/Trend/ - Представители Генерального консульства Узбекистана в Нью-Йорке приняли участие в работе Международной туристической выставки «The New York Times Travel Show-2020», которая прошла в выставочном комплексе «Jacob К.Javits Center», сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

«The New York Times Travel Show» – крупнейшее мероприятие в сфере туризма США, в рамках которого свои услуги представляют более 700 туристических компаний, агентств и авиакомпаний из 175 стран. Туристическую выставку ежегодно посещают более 35 тысяч человек, включая представителей туристических организаций.

На ней традиционно проводятся специальные тематические акции, семинары и лекции, а также развлекательные программы, направленные на ознакомление с особенностями различных национальных культур и традиций. Организуется распространение брошюр, справочников, буклетов и видеороликов, раскрывающих широкие возможности туристического потенциала той или иной страны.

Представители Узбекистана, совместно с туристической компанией «Silk Road Treasure Tours», распространили брошюры «10 Reasons to visit to Uzbekistan», справочники «О порядке пересечения госграницы и правилах пребывания в Узбекистане», стикеры-наклейки с изображениями исторических узбекских городов. Участникам также продемонстрировали видеоролики, посвященные Узбекистану.

Кроме того, на выставке представлена тематическая акция «Visit to Uzbekistan». В ее рамках организован опрос среди организаторов, участников и гостей международного туристического форума об узнаваемости Узбекистана, его географическом расположении, исторических городах, великих ученых и мыслителях, внесших весомый вклад в развитие мировой цивилизации.

Кроме того, в «визитной карточке» имеются сведения о веб-сайте электронной визы в Узбекистан (e-visa.gov.uz) с QR-кодом, частоте прямых авиарейсов в Ташкент и направлениях туризма, ссылки на популярные социальные сайты Госкомтуризма.

В ходе мероприятия американские и зарубежные туроператоры, а также посетители выставки выразили большой интерес к изучению туристического потенциала и рынка Узбекистана, рассматривая его в качестве нового тур-направления.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.