Ryanair назвала Тбилиси лучшим турнаправлением года

БАКУ/Trend/ - Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair назвала Тбилиси лучшим туристическим направлением 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Лучшее направление выбирали интернет-пользователи. Онлайн-голосование проходило в сторис на официальной странице Ryanair в Instagram. На победу в номинации также претендовали Рим, Санторини, Париж, Майорка и Барселона.

После окончания голосования, авиакомпания поделилась в Instagram видеороликом о Грузии.

"Мы только что объявили Тбилиси победителем в номинации "Направление Ryanair-2020" в наших сторис. Добро пожаловать в Грузию", — говорится в подписи к ролику.

Ryanair начала работать на грузинском авиационном рынке осенью 2019 года. В настоящее время компания выполняет рейсы в Тбилиси из Милана, а из Марселя и Болоньи – в Кутаиси. С апреля 2020 года Ryanair добавит рейсы из Тбилиси в Кельн дважды в неделю.

Ирландская авиакомпания Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Главный офис находится в Сордсе, графстве Дублин. Основана в 1984 году ирландскими миллионерами Тони Райаном, Крисом Райаном и Лиамом Лонерганом.

Ryanair обслуживает свыше 1,6 тысяч направлений между 180 аэропортами в 28 европейских странах и Марокко, совершая более 1 600 рейсов в сутки. Основным аэропортом-хабом для авиакомпании является лондонский Станстед.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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