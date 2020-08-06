Консультант Всемирного банка по развитию туризма о перспективах туризма в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Как только в Узбекистане странах, откуда приезжают туристы ситуация с COVID-19 будет взята под контроль в туристическом секторе Узбекистана возникнет благоприятная среда для восстановления, сказала в интервью Trend консультант по развитию туризма Всемирного банкаСофи Ибботсон.

По словам Ибботсон, есть ряд причин для такого прогноза.

"Во-первых, путешествие по Шелковому пути-это одно из самых больших направлений, и Узбекистан обладает всем, что люди хотят от этого приключения: от верблюдов в пустыне, развалин крепостей, мечетей и медресе с бирюзовой и голубой плиткой, до шумных базаров, наполненных шелком, специями и сувенирами", - отметила она.

Эесперт по туризму отметила, что будущие тенденции развития туризма будут включать в себя социально обособленыне мероприятия, поскольку люди будут чувствовать себя безопаснее на открытом воздухе и вдали от толпы.

"Узбекистан-огромная и малонаселенная страна, и она принимает относительно мало туристов. Стране будет очень легко обслуживать туристов, которые хотят иметь пространство вокруг себя, и будет в частности, развиваться экотуризм",- сказала Ибботсон.

"Я ожидаю, что мы увидим гораздо больше походов, горных велосипедов, кемпингов и лыжных походов в горы и на озера Узбекистана, а также новые маршруты, включающие отдаленные и малопосещаемые культурные объекты, как Навоийская область, Автономная Республика Каракалпакстан и Сурхандарьинская область ", - добавила она.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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