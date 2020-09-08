Отмена с сегодняшнего дня ограничений на передвижение внутри страны привнесет оживление в туризм Азербайджана — агентство

БАКУ /Trend/ - Отмена с сегодняшнего дня ограничений на передвижение внутри страны привнесет оживление в туристическую отрасль Азербайджана

Об этом во вторник сказал Trend пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, индустрия туризма пострадала не только в Азербайджане, но и во всем мире.

Гулузаде добавил, что только в марте-июле показатели добавленной стоимости в секторе туризма были в четыре раза меньше, чем в прошлом году: "В результате удельный вес сектора туризма в экономике страны в феврале составил 3,6%, а в мае этот показатель упал до 1,4%. Поскольку сегодня открылся въезд-выезд в районы из Баку, Сумгайыта и Абшеронского района, можно считать, что в Азербайджане практически восстанавливается внутренний туризм, просто это происходит с соблюдением определенных условий. Основной вопрос — защита здоровья людей. Мы обращаемся к гражданам с тем, чтобы они соблюдали установленные правила, чтобы не был вновь ужесточен карантинный режим".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов