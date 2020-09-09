Госагентство по туризму Азербайджана о новой туристической продукции

БАКУ /Trend/ - Для того чтобы быть более подготовленными к конкуренции в постпандемический период мы хотим создания новой туристической продукции.

Об этом в среду сказал Trend пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, компании, действующие в сфере въездного туризма, уже с восьмого сентября могут представить Государственному агентству по туризму свои проекты, обеспечивающие в режиме онлайн размещение на цифровых платформах информации об Азербайджане и его туристических возможностях.

Отметив, что данная инициатива реализуется совместно с Азербайджанской ассоциацией туристических агентств и Азербайджанской ассоциацией по туризму, Гулузаде отметил, что повышение конкурентоспособности азербайджанского туризма в постпандемический период является одним из главных целей.

"Эти проекты будут рассчитаны на постпандемический период. Тогда условия в сфере туризма изменятся. Психологическое состояние людей будет другим, также возможно, что люди будут меньше склонны к путешествиям, станут больше уделять внимания вопросам безопасности. Страны, развивающие туризм, будут укреплять сектор по этим направлениям. Чтобы быть готовыми к такой конкуренции мы желаем создания новой туристической продукции в направлении цифровизации. Мы намерены повысить конкурентоспособность туризма за счет проектов действующими в сфере въездного туризма компаний", - отметил Кянан Гулузаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)