Туристический потенциал Карабаха представлен на виртуальной международной выставке в Дубае

БАКУ /Trend/ - Бюро по туризму Азербайджана представило на выставке "Gulf Travel Show" в Дубае туристический потенциал Карабаха, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

В выставке, организованной в виртуальном формате, приняли участие свыше 1000 участников из стран Ближнего Востока, Африки, Азии, Европы и Америки.

В рамках выставки сотрудники Агентства провели более 35 встреч.

Участники встреч были проинформированы о туристическом потенциале освобожденного от оккупации Карабахского региона, о том, что после соответствующих мер он будет включен в новые туристические дестинации. Участники встреч отметили, что хотели бы в скором времени увидеть регион.

Иностранные туроператоры подчеркнули, что проявляют большой интерес к Азербайджану, и ждут открытия границ для продолжения организации поездок.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)