Ограничения на горнолыжных курортах Грузии остаются в силе

В силе остаются ограничения, введенные на горнолыжных курортах, на данном этапе ограничения также распространяются на передвижение междугороднего транспорта.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на 1tv.ge, заявила вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили.

По её словам, по-прежнему требуется носить маску, а все торговые объекты будут обязаны управлять потоками потребителей и очередями.

Параллельно со смягчением ограничений, мы должны позаботиться о том, чтобы не вызвать интенсивное распространение вируса, смягчив ограничения», — сказала Майя Цкитишвили.