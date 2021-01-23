Ограничения на горнолыжных курортах Грузии остаются в силе
В силе остаются ограничения, введенные на горнолыжных курортах, на данном этапе ограничения также распространяются на передвижение междугороднего транспорта.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на 1tv.ge, заявила вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили.
По её словам, по-прежнему требуется носить маску, а все торговые объекты будут обязаны управлять потоками потребителей и очередями.
Параллельно со смягчением ограничений, мы должны позаботиться о том, чтобы не вызвать интенсивное распространение вируса, смягчив ограничения», — сказала Майя Цкитишвили.
Лента новостей
В рамках авторского проекта "Актуально с Сахилем Керимли" обсуждены проблемы в области государственного языка в Азербайджане (ВИДЕО)
В Армении усиливается внутренняя напряженность - армянские матери против отправки своих детей в Карабах
Должна быть проделана работа для устранения психологической травмы у семей, пострадавших от войны – Госкомитет Азербайджана
Начинается период возрождения земель, которые долгое время удерживались под оккупацией – посол Азербайджана во Франции
Добровольцы собрались у здания минобороны Армении с требованием получить разъяснения по поводу компенсации
Президент Азербайджана отправил вопрос статуса Нагорного Карабаха на свалку истории - реакция МИД Азербайджана на резолюцию Европарламента