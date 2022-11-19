БАКУ /Trend/ - Азербайджан выдвинул свою кандидатуру в членство в Исполнительном совете Всемирной туристской организации (ИСВТО) на 2023-2027 годы.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана, об этом сказал председатель агентства Фуад Нагиев на встрече с генеральным секретарем ИСВТО Зурабом Пололикашвили, состоявшейся в штаб-квартире организации в Мадриде.

Пололикашвили подчеркнул финансовую помощь, оказанную Азербайджаном глобальному саммиту по молодежному туризму, впервые проведенному в этом году ИСВТО. Он выразил высокую оценку деятельности азербайджанских специалистов, работающих в настоящее время в ИСВТО при поддержке правительства Азербайджана.

Кроме того, в рамках встречи были обсуждены возможности проведения в Азербайджане различных проектов и инициатив по туристическому образованию при поддержке ИСВТО, профессионального обучения ИСВТО, курсов специализации, обучения тренеров и т.д.