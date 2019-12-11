Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров

11 декабря 2019 11:50 (UTC+04:00)

С начала года пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана составил 5,15 миллиона пассажиров.

Из них 4,39 миллиона пассажиров было обслужено в Международном аэропорту Гейдар Алиев, что больше показателя прошлого года на шесть процентов.

597 тысяч пассажиров обслужил аэропорт Нахчывана и 140 тысяч пассажиров воспользовались услугами третьего по загруженности аэропорта страны в Гяндже.

За 11 месяцев национальный авиаперевозчик «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) перевёз 1,86 миллионов пассажиров, а лоукостер Buta Airways – 552 тысячи.

Пассажиропоток на международных рейсах в столичном аэропорту составил 3,8 миллионов человек. В десятку лидеров по пассажиропотоку, помимо национальных авиакомпаний, вошли Turkish Airlines (Турция, 456 тысяч пассажиров), FlyDubai (ОАЭ, 219 тысяч), Аэрофлот (Россия, 180 тысяч), AirArabia (ОАЭ, 155 тысяч), МАУ (Украина, 116 тысяч), Qatar Airways (Катар, 97 тысяч), Lufthansa (Германия, 63 тысячи) и SCAT (Казахстан, 57 тысяч).

В ноябре 2019 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев осуществляли полеты 30 пассажирских авиакомпаний, которые выполнили рейсы по более 60 различным направлениям.

Отметим, что из аэропортов Гянджи и Нахчывана выполняются прямые рейсы в Москву и Стамбул. Также, национальный авиаперевозчик AZAL, в рамках зимнего расписания, выполняет регулярные прямые авиарейсы из Ленкорани в Москву и обратно.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

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