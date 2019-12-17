С участием Азербайджана будет обсуждено открытие железнодорожного маршрута в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - При участии Азербайджана планируется обсудить открытие нового железнодорожного маршрута в Узбекистане.

Об этом на пресс-конференции в штабе правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), сказал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что встреча пройдет 18 декабря в Ташкенте: «На встрече будут представители железных дорог Туркменистана, Грузии, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. Это может быть новым маршрутом для грузоперевозок из Китая».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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