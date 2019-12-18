В Баку привезли 371 новый автобус

БАКУ/Trend/ - С целью обновления внутригородского транспортного парка для Баку был приобретен 371 автобус.

Об этом говорится в отчете Бакинского транспортного агентства (БТА) о работе, проделанной в течение года в сфере общественного транспорта, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

«500 автобусов внутригородских маршрутов перешли на безналичную систему оплаты, 200 автобусов были капитально отремонтированы, в эксплуатацию было введено восемь автобусных парков (гаражей). Благодаря проведенной работе оптимизированы 10 маршрутных линий, в столице установлено 124 новые остановки».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.