«Метровагонмаш-Сервис» проведет плановый ремонт поездов Бакинского метрополитена

БАКУ/Trend/ - ЗАО «Бакинский метрополитен» и «Метровагонмаш-Сервис» подписали контракт на плановое обслуживание и подъемно-деповской ремонт 15 вагонов (3 состава) метро, принадлежащих Бакметрополитену, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Вагоны, которые подлежащие ремонту, были изготовлены по заказу Бакметрополитена в 2015 году на "Метровагонмаше". Работы будут выполнены в течение следующего года на базе электродепо имени Наримана Нариманова. Ремонт включает в себя обслуживание тяговых двигателей, ходовой системы поездов, электрооборудования, освещения, видеонаблюдения, климат-контроля и других элементов, с последующей обкаткой вагонов.

Договор также предусматривает, что «Метровагонмаш-Сервис» приобретет необходимое для осуществления ремонта оборудование, наладит технологические процессы и для дальнейшего самостоятельного поддержания надлежащего качества и осуществления регулярных ремонтных работ.

Гарантийный срок эксплуатации прошедших ремонт вагонов – 280 тысяч километров или 24 месяца.

ООО «Метровагонмаш-Сервис» – единственная в России специализированная организация по сервисному обслуживанию подвижного состава метрополитена; образована в 2018 году на базе дирекции сервисного обслуживания "Метровагонмаша".

Отметим, что ОАО "Метровагонмаш", входящий сегодня в состав «Трансмашхолдинга», с 1966 года является партнером ЗАО "Бакинский метрополитен".

В 2015 году Бакинский метрополитен приобрел 3 новых состава (15 вагонов), в 2018 году – 2 состава (10 вагонов), а в 2019 году 6 составов (30 вагонов), производства ОАО "Метровагонмаш".

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