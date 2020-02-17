Азербайджан начинает сотрудничество с Венгрией в сфере логистики

БАКУ/Trend/ - Компания ООО ADY Container начинает сотрудничество с Rail Cargo Hungaria, сообщает Trend со ссылкой на ADY Container.

Согласно информации, компания ADY Container расширяет свои связи в Европе.

Представитель компании Рашад Меджидов встретился с директором компании Rail Cargo Hungaria Мартой Габор и представителем этой компании в Юго-Восточной Европе Даниэлем Дехо.

Как отмечатся в сообщении, на встрече были обсуждены вопросы совместной организации контейнерных грузоперевозок между Центральной и Восточной Европой и между Азербайджаном и Центральной Азией.

В ходе встречи стороны наряду с другими вопросами обсудили совместные меры по определению потенциальной грузовой базы, обмену статистической информацией о грузах, созданию правовой базы партнерства.

Партнер подчеркнул, что Центральная Азия является важным регионом для железнодорожных грузов Венгрии, транзитом через Азербайджан.

Отметим, что во встрече также принял участие директор венгерской железнодорожной Ассоциации Ходоси Лахос.