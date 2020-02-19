АЖД расширяет связи с ведущими европейскими ж/д компаниями

БАКУ/Trend/ - Делегация ЗАО "Азербайджанские железные дороги" прибыла с визитом в Словацкую Республику, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ADY Container.

Делегация во главе с заместителем председателя Игбалом Гусейновым, представителем в Европе Фараджем Хагвердиевым и директором компании ADY Container Натигом Джафаровым провела встречу с руководством ведущей железнодорожной и логистической компании Центральной Европы METRANS и обменялась мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

METRANS принадлежит немецкой транспортной и логистической компании HHLA, которая управляет портом Гамбург. На встрече присутствовали генеральный директор METRANS Питер Кисс, а также представители компании по развитию бизнеса Мартин Коубек и Стефан Эстергальес.

METRANS, a.s. - международная интермодальная железнодорожная компания, предоставляющая контейнерные перевозки и логистические услуги. Компания с более чем 25-летней историей имеет крупнейшую в Европе сеть железных дорог и терминалов.

Компания предоставляет железнодорожные грузоперевозки на европейском континенте, в основном, в Чехии, Словакии, Венгрии, Германии, Нидерландах, Австрии, Бельгии, Словении, Польше и Италии, а также перевозит контейнерные грузы из портов Германии, Нидерландов, Италии и Хорватии через европейский континент.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между компанией METRANS и ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Игбал Гусейнов дал подробную информацию о проведенных в стране реформах, направленных на увеличение объемов железнодорожных перевозок в стране, а директор ADY Container Натиг Джафаров проинформировал о международных транспортных коридорах, проходящих через железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс.

Сотрудничество с ведущими европейскими железнодорожными и логистическими компаниями увеличит транзит контейнеров из Европы в Центральную Азию и Китай, а также через Азербайджан.