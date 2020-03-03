Ирландская авиакомпания Ryanair отменяет рейсы из Грузии в Италию из-за риска коронавируса

БАКУ/Trend/ - Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair отменила до 17 процентов своих рейсов в Италию, в том числе из Грузии, в период с 17 марта по 8 апреля, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Авиакомпания объяснила отмену рейсов распространением коронавируса, что привело к снижению количества бронирований в конце марта и начале апреля, а также к увеличению числа неявок пассажиров на рейсах.

Ryanair сообщил, что все пассажиры были уведомлены об этом решении по SMS и электронной почте.

Компания заявила, что клиентам будет предложено перебронирование, возврат средств или другой рейс.

Отметим, что на прошлой неделе венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air также сократила количество рейсов по нескольким направлениям в Италии.

На сегодняшний день в Грузии зафиксировано три случая заражения коронавирусом. Все инфицированные - граждане Грузии, которые недавно приехали из-за рубежа. Кроме того, на карантине с подозрением на коронавирус находятся 170 человек.

МИД Грузии уже призвал граждан Грузии воздержаться от посещения Китая, Южной Кореи, Японии, Ирана и Италии. Ранее из-за вспышки пневмонии нового типа Грузия временно приостановила полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав также проводит информационную кампанию среди населения

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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