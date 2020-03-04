Сняты ограничения на паромные перевозки из Азербайджана в Казахстан

Транспорт 4 марта 2020 20:44 (UTC+04:00)
Сняты ограничения на паромные перевозки из Азербайджана в Казахстан

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в решение об ограничении паромных перевозок в порты Актау и Курык Казахстана в связи в коронавирусом, которое должно было вступить в силу пятого марта.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространило ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".

Отмечается, что в связи с данным вопросом были проведены переговоры между соответствующими структурами Азербайджана и Казахстана, после чего было разрешено перевозить паромами из Азербайджана в Казахстан не только вагоны, но и пассажирские и грузовые автомобили. Ограничение на перевозку легковых автомобилей остается в силе.

Наряду с этим, перевозка какого-либо автомобиля или груза из Ирана, а также граждан этой страны посредством паромов ЗАО в казахстанские порты Актау и Курык все же останется под запретом.

Пароходство доводит до сведения пассажиров и предпринимателей, желающих перевозить грузы, что продажа билетов возобновлена.

Отмечается, что в настоящее время паромное судно Professor Gül находится на погрузке в порту Алят. По завершении процесса и соответствующего оформления паром отправится в направлении порта Курык.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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