Закроется ли метро в Баку в ближайшее время?

БАКУ/Trend/ - В ЗАО "Бакинский метрополитен" принимаются все необходимые меры по борьбе с коронавирусом, сообщил Trend руководитель пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

По его словам, временное прекращение деятельности метрополитена не обсуждается, в графике движения поездов никаких изменений нет.

"Ежедневные дезинфекционные, профилактические мероприятия в метрополитене проводятся под строгим контролем. В настоящее время высокая плотность пассажиров не наблюдается. Строго соблюдаются рекомендации Оперативного штаба и соответствующих уполномоченных структур по борьбе с распространением коронавируса", - отметил Бахтияр Мамедов.

Напомним, что поверхности, с которыми чаще контактируют руками люди на станциях метро, дезинфицируются не менее трех раз в день. Этот вопрос серьезно контролируется. Во время движения поездов со станции "Бакмил" в депо, двери оставляют в открытом положении для естественной вентиляции салона, далее в депо проводятся санитарно-гигиенические работы. В течение недели все станции и поезда дезинфицируются как минимум по одному разу.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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