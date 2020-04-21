Поезд оператора ADY Konteyner прибыл в Баку

БАКУ/Trend/ - Поезд с 82 контейнерами, перевозящий экспортную продукцию из Турции, длиной в 940 метров, оператором которого является ADY Konteyner, прибыл в Баку, сообщили Trend в компании.

По данным источника, грузы предназначены для Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

Груз из 20 контейнеров в блок-поезде предназначен для Азербайджана, 30 контейнеров через Алятский порт будет доставлен в порт Туркменбаши, 24 - в порт Актау и восемь вагонов - в порт Курык.

Этот поезд является самым длинным среди тех поездов, которые передвигались по маршруту Баку-Тбилиси-Карс (БТК). По прогнозам источника, ожидается, что поезд довезет грузы из Турции до конечной точки (Узбекистан) за 9 дней.

Отметим, что оператором перевозки является компания ADY Konteyner. На территорию Азербайджана приходится 504 километра от общей протяженности (846 километров) железной дороги БТК.

Напомним, что Баку-Тбилиси-Карт был открыт 30 октября 2017 года. Маршрут соединяет железнодорожные сети Азии и Европы. Это самый короткий путь не только между 3 странами, но и между Азией и Европой. БТК позволяет вдвое сократить время на транспортировку грузов. Железная дорога упрощает доступ стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана – к европейским и мировым рынкам.

ООО ADY Container занимается централизацией, хранением, обслуживанием и транспортировкой контейнеров в соответствии с международными стандартами.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)